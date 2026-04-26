Nel centro storico di Napoli sono stati effettuati controlli straordinari su esercizi commerciali, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative fiscali e amministrative. Durante le operazioni sono state elevate multe e sanzioni a carico di attività trovate in irregolarità. Le autorità hanno portato avanti una serie di verifiche mirate per garantire il rispetto delle regole nel quartiere, spesso frequentato dalla movida notturna.

Servizi straordinari nel centro storico di Napoli: controlli su esercizi commerciali e sanzioni per irregolarità fiscali e amministrative. Proseguono a Napoli i controlli straordinari nella movida del centro storico, messi in campo dalla Questura per garantire sicurezza, rispetto delle regole e tutela dei cittadini nelle aree a maggior afflusso serale e notturno. Nella serata di ieri, un dispositivo interforze ha effettuato una serie di verifiche nelle zone più frequentate, con l’obiettivo di prevenire irregolarità e contrastare comportamenti illeciti. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. L’operazione interforze nel centro storico.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli, controlli nella movida del centro storico: multe e sanzioni

Notizie correlate

Napoli, controlli nella movida del centro storico: 11 locali sanzionatiOperazione interforze tra Polizia, Carabinieri, Finanza, ASL e Polizia Locale: 78 persone identificate e 17 esercizi controllati Operazione...

Controlli sulla “movida” del centro storico: raffica di sanzioniNel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 78 persone e controllato 17 esercizi commerciali, di cui 11 titolari sono...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Controlli movida a San Ferdinando. - Polizia di Stato; Napoli, controlli nella movida ai baretti di Chiaia: sanzioni e una denuncia; Proseguono i controlli nelle zone della movida; Controlli ai baretti di Chiaia: multe e denunce nel cuore della movida.

Controlli nell'area della movida a Napoli, sanzioni per 5000 euroTrentadue persone e 15 esercizi commerciali controllati e ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità nell'emissione degli scontrini fiscali. E' questo ... ilmattino.it

Napoli, blitz nella movida nel centro storico: sanzioni per oltre 5mila euroNapoli– Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio disposti dalla Questura di Napoli per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza ... cronachedellacampania.it

Napoli-Juve, una sfida che vale la Champions - facebook.com facebook

Milan Femminile, #Bakker delusa dopo il Napoli: "Abbiamo perso due punti oggi" #SempreMilan x.com