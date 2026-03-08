Controlli sulla movida del centro storico | raffica di sanzioni

Nella serata di venerdì, la polizia e i carabinieri hanno effettuato controlli nelle aree della “movida” nel centro storico di Napoli. Durante l’intervento, sono state emesse diverse sanzioni amministrative a causa di irregolarità riscontrate tra i ragazzi e i locali coinvolti. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza pubblica e verificare il rispetto delle norme.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 78 persone e controllato 17 esercizi commerciali, di cui 11 titolari sono stati sanzionati per diverse non conformità significative per violazioni in materia di normative HACCP (relative alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare), occupazione abusiva di suolo pubblico, per inosservanza delle prescrizioni in materia di impatto acustico, mancanza di S.C.I.A. sanitaria e mancata emissione degli scontrini fiscali, elevando sanzioni amministrative per un totale di 2.000 euro. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.... 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Controlli nelle zone della 'movida' napoletana: chiusure e sanzioni, dal Centro Storico a FuorigrottaL’Unità operativa Avvocata ha coordinato le ispezioni in via San Sebastiano, vico San Giovanni Maggiore e via De Marinis.

Terni, controlli ‘Movida sicura’: cinque sanzioni in centro storico e due violazioni al Codice della strada IL BILANCIOUn servizio straordinario di controllo del territorio, coordinato dalla Questura, è stato portato a termine anche nella serata di sabato 31 gennaio.

