MONTOPOLI Gustopolis torna con la mostra mercato del tartufo marzuolo e dei prodotti tipici sabato 28 e domenica 29 marzo nel centro storico di Montopoli. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Arco di Castruccio presieduta da Daniela Di Vita e dal Comune con il contributo del consiglio regionale. Il via sabato 28 marzo alle 9 in sala Pio XII con il convegno "Il Marzuolo e i prodotti identitari. Le comunità del cibo" a cui partecipano la presidente del consiglio regionale Stefania Saccardi e l’assessore regionale al Turismo e alle attività produttive Leonardo Marras, Antonella Brancadoro, direttrice dell’associazione nazionale Città... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il territorio e le sue identità. Il ritorno di Gustopolis. Tartufo, cucina, artigianato

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