Reggio Calabria | Noi Moderati lancia la sfida con 32 candidati

A Reggio Calabria, Luciano Politi e Nino Foti hanno presentato ufficialmente la lista di candidati di Noi Moderati presso Palazzo San Giorgio. La formazione politica ha annunciato la presenza di 32 candidati, senza ulteriori dettagli sui nomi o le singole candidature. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti del movimento, che hanno confermato l'intenzione di presentarsi alle prossime elezioni amministrative.

? Cosa sapere Luciano Politi e Nino Foti ufficializzano a Palazzo San Giorgio la lista Noi Moderati.. Il gruppo per le comunali di Reggio Calabria presenta 32 candidati con 18 donne.. A Palazzo San Giorgio, Luciano Politi e Nino Foti hanno ufficializzato oggi i documenti necessari per far partire la corsa elettorale di Noi Moderati a Reggio Calabria. La formalizzazione degli adempimenti segna l’inizio concreto della campagna per le comunali, con una lista che punta sulla concretezza di chi lavora ogni giorno tra i servizi e le necessità del territorio. Il coordinamento comunale è stato guidato da Luciano Politi insieme al coordinatore provinciale Nino Foti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: Noi Moderati lancia la sfida con 32 candidati Notizie correlate Reggio Calabria: parte la sfida di Reggio Protagonista con 32 nomi? Cosa sapere Simone Veronese presenta 32 candidati della lista Reggio Protagonista per le amministrative reggine. Reggio Calabria: Cannizzaro lancia la sfida con 5 nuovi volti? Cosa sapere Francesco Cannizzaro presenta cinque candidati per le circoscrizioni di Reggio Calabria il 24 aprile. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Comunali Reggio, presentata la lista ‘Noi Moderati’ a sostegno di Cannizzaro sindaco; Noi Moderati, Merenda è il neo responsabile dei rapporti con le circoscrizioni per la Metrocity; Comunali a Reggio Calabria, liste e candidati: per il dopo Falcomatà quattro in campo – I NOMI · LaC News24; Comunali, 4 candidati sindaco a Reggio Calabria, Azione con il centrodestra. Elezioni Comunali Reggio Calabria, la soddisfazione degli esponenti di Noi Moderati: nelle nostre liste tanti giovani professionistiLuciano Politi coordinatore comunale insieme al coordinatore provinciale On Nino Foti, presente a palazzo San Giorgio, hanno formalizzato gli adempimenti previsti per dare avvio alla campagna elettora ... strettoweb.com Elezioni Reggio Calabria, la lista definitiva di Noi Moderati: tutti i NOMI dei candidatiA poche ore dal gong definitivo, anche la lista di Noi Moderati è finalmente completa. Concludendo un lungo percorso di selezione e valutazione, sono stati definiti tutti i nomi dei candidati che comp ... strettoweb.com Il candidato sindaco di Reggio Calabria apre la campagna elettorale in Piazza Camagna presentando candidati e programma - facebook.com facebook In partenza per Reggio Calabria, domani saremo in Tribunale per chiedere giustizia nel processo in cui è imputato un frate (proprio così!) che avrebbe abusato di un minorenne! Restate al nostro fianco! x.com