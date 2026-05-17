A Tokyo, durante il Golden Grand Prix, Noah Lyles ha aperto la stagione sulla distanza dei 100 metri con un tempo di rilievo, attirando l’attenzione degli esperti. Nel frattempo, un altro atleta ha impressionato per la capacità di correre forte anche con il vento contrario, diventando un possibile avversario da tenere d’occhio. La manifestazione, parte del circuito World Continental Tour di livello gold, ha visto protagonisti atleti di alto livello pronti a sfidarsi in vista delle competizioni future.

Noah Lyles era l’uomo più atteso al Golden Grand Prix di Tokyo, tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica alle spalle della Diamond League). Il Campione Olimpico di Parigi 2024 sui 100 metri e quattro volte Campione del Mondo sui 200 metri si è cimentato sul rettilineo della capitale giapponese in occasione del suo debutto stagionale all’aperto, riuscendo a vincere con il buon tempo di 9.95 (vento a favore di 0,6 ms). Il fuoriclasse statunitense non ha avuto un gran tempo di reazione (0.177), ma poi è parso fluido in fase di accelerazione e regolato agevolmente il connazionale Tate Taylor (10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Noah Lyles mette il primo mattoncino: con crono di impatto sui 100 a Tokyo. Anthony vola nel vento e si fa minaccioso

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