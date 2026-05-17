Nkunku la stappa Athekhame la chiude | i colpi di Tare decidono Genoa-Milan Siamo sicuri sia lui il problema?

Nel match tra Genoa e Milan, sono stati i due attaccanti a segnare i gol decisivi: uno ha aperto le marcature, l’altro ha chiuso la partita. I due giocatori hanno contribuito in modo determinante alla vittoria del Milan, in una sfida importante per la classifica. La presenza di Igli Tare, coinvolto nelle decisioni di mercato del club, ha attirato l’attenzione su eventuali cambiamenti in vista per quanto riguarda l’organizzazione della squadra. La partita ha fatto discutere sul ruolo e sulle responsabilità di alcuni elementi nello sviluppo della stagione.

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La stagione non è ancora terminata, ma l'avventura di Igli Tare al Milan sembra essere già arrivata ai titoli di coda. Secondo le ultime indiscrezioni, il direttore sportivo rossonero dovrebbe lasciare Via Aldo Rossi al termine dell'annata sportiva, dopo soltanto un anno di lavoro. Nella valutazione del suo operato pesano i tanti milioni spesi per giocatori che non si sono rivelati all'altezza, anche se l'ultima giornata di campionato contro il Genoa ha detto altro. Al 49' minuto di Genoa-Milan, Cristopher Nkunku si procura un rigore che successivamente trasforma con freddezza, spiazzando Bijlow e stappando una sfida che faticava a mettersi sui binari giusti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nkunku la stappa, Athekhame la chiude: i colpi di Tare decidono Genoa-Milan. Siamo sicuri sia lui il problema? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Ci siamo quasi! Genoa-Milan 1-2: rivincita di Athekame e Nkunku Canzi verso il Genoa: «Abbiamo un problema di testa. Dopo il Milan ci siamo guardate dentro»Douglas Luiz riscattato dall’Aston Villa? Il centrocampista brasiliano sempre più al centro del progetto degli inglesi. Un Genoa da battaglia spaventa il Milan, ma i rossoneri passano al Ferraris: finisce 1-2. Protesta della Nord contro la Lega CalcioIl Genoa cede di misura al Milan, tenendolo sulla corda fino al 10' di recupero. Il Grifone parte con grande intensità e nei primi minuti crea più di un pericolo alla difesa rossonera. Il Milan fatica ... telenord.it Genoa-Milan 1-2, gol e highlights: la decidono Nkunku e AthekameGara soffertissima per i rossoneri che dopo un primo tempo giocato sottotono riescono ad avere la meglio sul Genoa 2-1. La squadra di De Rossi domina la prima frazione ma non concretizza. Nella ripres ... sport.sky.it