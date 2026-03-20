Canzi verso il Genoa | Abbiamo un problema di testa Dopo il Milan ci siamo guardate dentro

Il tecnico del Genoa ha dichiarato che la squadra sta affrontando un problema mentale e che, dopo la partita contro il Milan, si sono confrontati tra loro per analizzare la situazione. La squadra sta cercando di capire come migliorare e affrontare le difficoltà. Nessuna altra informazione è stata fornita sui prossimi passi o sulle strategie adottate.

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