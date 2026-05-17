Il match tra Genoa e Milan si è concluso con il punteggio di 1-2, portando i rossoneri a una vittoria che potrebbe risultare decisiva nella corsa alla qualificazione in Champions League. La partita ha visto protagonisti Athekame e Nkunku, autori dei gol che hanno determinato il risultato finale. La squadra ospite ha mantenuto un vantaggio nel secondo tempo, nonostante i tentativi dei padroni di casa di riaprire la partita. La vittoria colora di ottimismo il cammino del Milan verso la fine del campionato.

Quanto è importante questo Genoa-Milan 1-2 forse non ce ne rendiamo conto. I rossoneri tornano al successo e i tifosi tornano a esultare davvero per un gol dopo più di un mese. Sicuramente un'altra prova brutta, sicuramente un'altra partita non spettacolare, ma sicuramente una partita vincente, che è ciò che conta. La sensazione è che il Milan abbia perso la propria identità nelle ultime settimane, subendo troppi gol e lasciando punti per strada. Oggi l'ha ritrovata: un primo tempo di difesa in attesa di sbloccarla. Poi l'aspetto mentale ha fatto il resto. Questo è il Milan di Massimiliano Allegri che abbiamo conosciuto per tutto l'anno, prima della crisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ci siamo quasi! Genoa-Milan 1-2: rivincita di Athekame e Nkunku

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CI SIAMO QUASI, UN ULTIMO PASSO! GENOA-MILAN 1-2 LA RIVINCITA DI ATHEKAME E NKUNKU

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