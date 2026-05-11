Tutto quello che sappiamo sull’Hantavirus e il rischio di una nuova pandemia

L’Hantavirus è tornato a essere al centro delle notizie dopo il focolaio rilevato a bordo di una nave da crociera. A bordo della MV Hondius, passeggeri di diversi paesi sono risultati positivi al virus, facendo salire l’attenzione sulla diffusione di questa malattia. L’episodio ha portato alla luce i rischi legati alla presenza dell’Hantavirus in contesti di viaggio e ha riacceso i timori di una possibile diffusione su larga scala.

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