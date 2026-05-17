Nicolò Bulega non sa perdere e fa tripletta anche a Most! Dominio Ducati quattro italiani in top6

Nella dodicesima gara della stagione, Nicolò Bulega si è aggiudicato la vittoria, confermando la sua abilità nel non perdere mai e portando a casa una tripletta a Most. La competizione ha visto il dominio del team Ducati, con quattro italiani che sono entrati nella top sei. Bulega ha tagliato il traguardo davanti a Iker Lecuona, che si è classificato secondo, mentre la doppietta della squadra Lenovo Ducati si è riproposta dopo numerose gare.

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Nicolò Bulega primo, Iker Lecuona secondo. Si ripropone per la dodicesima gara consecutiva la doppietta del team Lenovo Ducati con il pilota italiano sul gradino più alto del podio e lo spagnolo costretto ad accontentarsi della piazza d’onore. Nessuna sorpresa dunque in tal senso nella terza e ultima manche del weekend a Most in occasione del Gran Premio di Cechia 2026, quinto round della stagione per il Mondiale Superbike. Quinta tripletta di seguito da inizio anno (che diventano sei con quella di Jerez a fine 2025) per Bulega, che conserva l’imbattibilità stagionale e porta a 19 la sua incredibile striscia vincente da record facendo un ulteriore passo avanti verso la conquista del primo titolo iridato della carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nicolò Bulega non sa perdere e fa tripletta anche a Most! Dominio Ducati, quattro italiani in top6 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BULEGA RECORD 16 DI FILA! Tripletta in SBK e news sui campionati in pista nel weekend! Sullo stesso argomento Seconda tripletta in 2 round per Nicolò Bulega: è dominio assoluto anche a PortimaoL'emiliano della Ducati ha conquistato la sua decima vittoria consecutiva ed è stato protagonista di un altro fine settimana perfetto Tripletta... Leggi anche: Superbike, Nicolò Bulega fa sua la Superpole a Portimao! Dominio della Ducati in Portogallo Valentino Rossi faces dramatic dilemma: sacrifice Nicolò Bulega to save brother Luca Marini? reddit Bulega non si ferma più: fa tripletta anche a Most davanti a Lecuona e MontellaNicolò domina e vince Gara 2, portando a quota 19 i suoi successi consecutivi. Quarto Baldassarri davanti a Gerloff, che la spunta su Surra dopo un'accesa battaglia. Settimo Alex Lowes, poi Bassani e ... gpone.com Ò Ò Ancora una volta BULEGAAAAAAS, sua gara anche la Superpole Race al Balaton Park. Secondo posto per Lecuona, terzo Lorenzo Baldassarri #SkyMotori #WorldSBK #Bulega #Hungar x.com Bulega inarrestabile: 17 vittorie di fila in SBK, Lecuona ci prova ma non bastaNicolò Bulega vince Gara 1 del round di Repubblica Ceca del WorldSBK 2026 all’Autodrom Most con la 17ª vittoria consecutiva, nuova estensione del proprio record assoluto nel campionato. Il pilota dell ... quotidianomotori.com