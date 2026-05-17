Nicolò Bulega non sa perdere e fa tripletta anche a Most! Dominio Ducati quattro italiani in top6

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella dodicesima gara della stagione, Nicolò Bulega si è aggiudicato la vittoria, confermando la sua abilità nel non perdere mai e portando a casa una tripletta a Most. La competizione ha visto il dominio del team Ducati, con quattro italiani che sono entrati nella top sei. Bulega ha tagliato il traguardo davanti a Iker Lecuona, che si è classificato secondo, mentre la doppietta della squadra Lenovo Ducati si è riproposta dopo numerose gare.

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Nicolò Bulega primo, Iker Lecuona secondo. Si ripropone per la dodicesima gara consecutiva la doppietta del team Lenovo Ducati con il pilota italiano sul gradino più alto del podio e lo spagnolo costretto ad accontentarsi della piazza d’onore. Nessuna sorpresa dunque in tal senso nella terza e ultima manche del weekend a Most in occasione del Gran Premio di Cechia 2026, quinto round della stagione per il Mondiale Superbike. Quinta tripletta di seguito da inizio anno (che diventano sei con quella di Jerez a fine 2025) per Bulega, che conserva l’imbattibilità stagionale e porta a 19 la sua incredibile striscia vincente da record facendo un ulteriore passo avanti verso la conquista del primo titolo iridato della carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

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