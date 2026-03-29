Nicolò Bulega ha ottenuto la sua decima vittoria consecutiva nel campionato delle derivate di serie, dominando anche a Portimao. Oggi, domenica 29 marzo, il pilota emiliano ha conquistato la sua sesta vittoria stagionale, vincendo tutte e tre le gare del fine settimana, tra cui la gara 1, la Superpole Race e Gara 2. Questi risultati seguono le vittorie nelle tre gare iniziali della stagione a febbraio.

L'emiliano della Ducati ha conquistato la sua decima vittoria consecutiva ed è stato protagonista di un altro fine settimana perfetto Tripletta Bulega anche a Portimao. Oggi, domenica 29 marzo, il pilota emiliano ha centrato la decima vittoria consecutiva nel campionato delle derivate di serie, la sesta dall'inizio della stagione dopo i successi nelle tre gare inaugurali, gara 1, Superpole Race e Gara 2, a febbraio, nel round australiano a Phillip Island. Bulega, ieri, sabato 28 marzo ha dominato gara 1 e ha trionfato con più di due secondi e mezzo di vantaggio sul compagno di team Lecuona. Il portoghese Oliveira (Bmw) si è dovuto accontentare della terza posizione. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Seconda tripletta in 2 round per Nicolò Bulega: è dominio assoluto anche a Portimao

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