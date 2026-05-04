Arezzo Partecipa | gli incontri Vincenzo Ceccarelli tra lunedì 4 e martedì 5 maggio

Arezzo Partecipa organizza una serie di incontri con Vincenzo Ceccarelli tra lunedì 4 e martedì 5 maggio. L’evento si svolge nella città toscana e coinvolge diverse riunioni programmate in questi due giorni. I dettagli sugli orari e i luoghi specifici delle occasioni non sono ancora stati comunicati. La partecipazione di Ceccarelli è prevista in due momenti distinti, uno di lunedì e uno di martedì.

Arezzo, 4 maggio 2026 – . Il candidato sindaco del centrosinistra Vincenzo Ceccarelli sarà impegnato tra lunedì 4 e martedì 5 maggio in un percorso di incontri e confronti tra commercio, sport, istituzioni e territorio. Lunedì 4 maggio alle 16.30 presso Confesercenti parteciperà ad un incontro con operatori del commercio ambulante, alle 18.30 sarà presente presso il Punto Elettorale di piazza S.Michele, infine alle ore 21.00 presso Casa dell’Energia è in programma un incontro con associazioni, atleti ed operatori del mondo dello sport. A questa iniziativa sarà presente anche i il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.🔗 Leggi su Lanazione.it

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