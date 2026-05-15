Arezzo martedì 19 maggio l’assessore al lavoro incontra categorie economiche e sindacati
L’assessore al lavoro di Arezzo ha programmato un incontro con rappresentanti delle categorie economiche e dei sindacati, previsto per martedì 19 maggio. La riunione mira a discutere questioni legate al mercato del lavoro e alle attività economiche locali. La data è stata comunicata il 15 maggio e l’appuntamento si svolgerà nella città toscana. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui temi specifici che verranno affrontati durante l’incontro.
Arezzo, 15 maggio 2026 – . Martedì 19 maggio l'assessore al lavoro, formazione e innovazione tecnologica della Regione incontrerà ad Arezzo categorie economiche e organizzazioni sindacali per presentare le nuove misure regionali sulle politiche per l’occupazione messe in campo dalla giunta toscana. Sarà l’occasione per un confronto sulle principali questioni e sulle esigenze che riguardano il tessuto produttivo e il mercato del lavoro nel territorio aretino. Durante l'incontro saranno illustrati gli strumenti operativi (incentivi, bandi, opportunità) della Regione Toscana e dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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