Primavera sotto la neve | le immagini dall’Appennino imbiancato | VIDEO

Nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo, molte zone dell’Emilia-Romagna sono state interessate da una nevicata che ha imbiancato l’Appennino e alcune aree collinari. La neve si è depositata copiosa, sorprendendo i residenti e coprendo il territorio in modo diffuso. Le immagini diffuse mostrano un paesaggio innevato in diverse località della regione.

Buona parte dell’Emilia-Romagna si è svegliata con una sorpresa: la neve. Sull’Appennino, ma anche in alcune aree collinari della regione, la neve è scesa copiosa già dalle prime ore della notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo.Bufera sull’Emilia-Romagna: neve anche in pianura, oltre 100. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Primavera sotto la neve: le immagini dall’Appennino imbiancato | VIDEO Articoli correlati La Valtellina si risveglia sotto la neve: imbiancato il fondovalleIl fondovalle valtellinese si sono svegliato questa mattina sotto una leggera ma diffusa nevicata che, complice il freddo intenso degli ultimi... Appennino imbiancato: la nevicata a BercetoNella mattinata di mercoledì 4 febbraio l'Appennino Parmense è stato imbiancato dalla neve. Tutti gli aggiornamenti su Primavera sotto Temi più discussi: Primavera insolita, Antola sotto la neve: e domani tocca alle Alpi Liguri; Meteo, altro che primavera: ciclone riporta l’inverno con neve, freddo e maltempo; Meteo, primo weekend di primavera con temperature sotto la media: neve sul Vesuvio e in Umbria; La primavera si traveste da inverno, il Piemonte si sveglia sotto l’incanto della neve | FOTO. Meteo: primavera ancora lontana. Torna il freddo e la neve anche a bassa quotaIl freddo torna a farsi sentire su gran parte dell’Italia con un cambio di scenario che nelle prossime ore porterà piogge, vento e nuove nevicate soprattutto lu ... leonardo.it Il Nord verso la primavera sotto la neve, temporali al SudL'Italia si avvia verso la primavera ma con un quadro meteorologico che sembra ancora pienamente invernale, soprattutto al Nord. ansa.it La primavera si è presa una pausa, temperature basse e sotto la media stagionale previste anche per la giornata di domani - facebook.com facebook Altro che primavera: tra giovedì e sabato arriva un vero colpo di coda invernale. Gli spaghi previsionali sono piuttosto chiari: tra giovedì e sabato i valori termici scenderanno fino a 5-6°C sotto la media del periodo, con un raffreddamento più marcato soprat x.com