In occasione di un evento alla Camera dei Deputati, Vincenzo Iurillo ha presentato il suo nuovo libro dedicato alla storia recente di Sorrento, cittadina della costiera Amalfitana. Il volume, descritto come un racconto sull’Italia, viene accolto come uno strumento per capire il clima morale del Paese. Tra i commenti, il ministro ha dichiarato di essere al fianco delle inchieste scomode, mentre il vicedirettore del Fatto Quotidiano ha definito Sorrento come un termometro della tenuta morale nazionale.

“ Sorrento termometro della tenuta morale di questo Paese ”. Così Marlo Lillo, vicedirettore del Fatto Quotidiano, sintetizza iol lavoro di Vincenzo Iurillo che oggi alla Camera dei Deputati ha presentato il suo libro sulla più recente storia della cittadina della costiera Amalfitana. Una storia intrisa di corruzione. Nel corso della conferenza stampa, promossa della deputata pentastellata Carmen Di Lauro e che ha visto la partecipazione, tra gli altri, anche del vicedirettore de Il Fatto e del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, arrivano notizie che riguardano i promossi intendimenti del Ministero dell’Interno circa lo scioglimento del Consiglio Comunale della città chiamata al voto nelle prossime settimane.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iurillo presenta il “Sistema Sorrento”. Conte: “Al fianco delle inchieste scomode”. Marco Lillo: “Un libro che racconta l’Italia”

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