Confraternita un libro che racconta la città

CITTÀ DI CASTELLO - Dieci secoli di storia, radicati nel cuore della città, riemergono dalle pagine del libro intitolato " Disciplinati per l’eternità ", firmato da Mario Lepri, raffinato cantore delle memorie tifernati. La presentazione ieri mattina in biblioteca, alla presenza delle autorità e di tanti cittadini per un volume che accende i riflettori sulla " Venerabile Confraternita del Buonconsiglio ", un sodalizio che vanta natali antichissimi, risalenti addirittura alla fine del primo millennio. Il libro, 171 pagine, non è un semplice trattato accademico, ma un "racconto storico", nato dall’incontro dell’autore con una realtà che ancora oggi ha sede nella chiesetta della Maria Santissima del Buonconsiglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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