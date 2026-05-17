Oggi, allo stadio Lungobisenzio, si svolge la finale playoff del girone E di Serie D tra le squadre di Prato e Seravezza Pozzi. Il calcio d’avvio è previsto alle 16 e la partita sarà trasmessa in diretta su Tv Prato. Le due formazioni sono arrivate a questa sfida senza aver effettuato calcoli, con l’obiettivo di vincere. Sono presenti numerosi tifosi e appassionati che seguono con attenzione l’evento.

Il gran giorno è arrivato. Oggi (calcio d’avvio alle 16, con diretta su Tv Prato), lo stadio Lungobisenzio fa da teatro alla finalissima playoff del girone E di Serie D fra Prato e Seravezza Pozzi. Ci si gioca l’inserimento nella graduatoria per il ripescaggio in C: obiettivo che già nella passata annata i versiliesi erano riusciti a ottenere battendo nell’atto conclusivo l’Orvietana. A prescindere da quelle che sono le reali possibilità (piuttosto basse) di una "promozione a tavolino", i lanieri vogliono chiudere al meglio questa stagione, senza avere alcun tipo di rimpianto. "I giocatori hanno fatto un grande percorso e soprattutto una grande rincorsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Nessun calcolo, vogliamo vincere". Prato, il giorno della finalissima

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

She injured, awaiting surgery; he with first love; she returns rich, he breaks.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: "Megabox, nessun calcolo. Solo vincere"

Sanremo 2026, è il giorno della finalissima: ecco chi vincerà per i bookieQuattro giorni di musica, spettacolo, gag, interviste e segnali di pace: e ora la grande serata finale del 76° Festival di Sanremo che si chiude al...

Nessun calcolo, vogliamo vincere. Prato, il giorno della finalissimaIl gran giorno è arrivato. Oggi (calcio d’avvio alle 16, con diretta su Tv Prato), lo stadio Lungobisenzio fa da teatro alla finalissima playoff del girone E di Serie D fra Prato e Seravezza Pozzi. Ci ... lanazione.it

Megabox, nessun calcolo. Solo vincereÈ arrivata la finale delle finali. Domani alle 18 (ora italiana) ad Atene la Megabox Ondulati del Savio giocherà contro le padrone di casa del Panathinaikos Atene la partita più importante della sua ... ilrestodelcarlino.it