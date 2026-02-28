Sanremo 2026 è il giorno della finalissima | ecco chi vincerà per i bookie

Oggi si svolge la finalissima della 76ª edizione del Festival di Sanremo. I bookmaker hanno già indicato i favoriti, e si conoscono le possibili vincitrici e vincitori. La manifestazione si conclude con la consueta corsa finale tra i concorrenti, determinando chi si porterà a casa il titolo e il premio in palio. La serata si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena.

Quattro giorni di musica, spettacolo, gag, interviste e segnali di pace: e ora la grande serata finale del 76° Festival di Sanremo che si chiude al Teatro Ariston con Carlo Conti, pronto a lasciare le consegne forse a Stefano De Martino, e Laura Pausini, la sua splendida compagna di viaggio. E sarà una serata piena di colpi di scena considerando quanto è ancora aperta la competizione tra i cantanti in gara. Scopriamo subito le quote finale Sanremo 2026 in programma sabato 28 febbraio alle ore 20.40. Dopo la spettacolere e coinvolgente serata delle Cover, in cui abbiamo sentito alcuni dei brani più popolari della musica italiana, di Mina, Ornella Vanoni, Gianni Morandi, Gianna Nannini e di tanti altri grandi talenti del passato, ecco la finale di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sanremo 2026 chi vincerà?: Ecco chi ha più chance di trionfare!Analisi completa dei Big in gara a Sanremo 2026: da Ermal Meta ad Arisa, da Fedez e Marco Masini a Tommaso Paradiso.

Sanremo 2026: chi vince per i giornalisti

