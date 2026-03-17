megabox nessun calcolo solo vincere

Domani alle 18, ad Atene, si disputa la finale di ritorno della Cev Challenge Cup tra Megabox Ondulati del Savio e Panathinaikos. La squadra italiana affronta la partita più importante della sua storia, in una sfida che decreterà il vincitore del torneo. La gara si svolge nella capitale greca, con le due formazioni pronte a confrontarsi per il titolo.

È arrivata la finale delle finali. Domani alle 18 (ora italiana) ad Atene la Megabox Ondulati del Savio giocherà contro le padrone di casa del Panathinaikos Atene la partita più importante della sua giovane storia, ovvero la finale di ritorno della Cev Challenge Cup. Nella gara di andata, la Megabox ha vinto 3-2, perciò nella gara di ritorno, alle ragazze di Andrea Pistola basterà una vittoria con qualunque punteggio per assicurarsi la Coppa, mentre le avversarie dovranno vincere per 3-0 o 3-1. In caso di vittoria delle greche per 3-2, si giocherà il Golden set di spareggio sulla distanza dei 15 punti. Durante il loro cammino europeo, le tigri hanno eliminato, nell’ordine, le greche dell’ AEK Atene, le ungheresi del Fatum Nyíregyháza, le spagnole dell’Emalsa Gran Canaria e le ungheresi del KHG Kaposvári. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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