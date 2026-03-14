L' Aterno Manthonè premiato a Firenze per la filiera tecnologico professionale 4+2

L'istituto tecnico Aterno Manthonè di Pescara, diretto da Elvira Pagliuca, ha ricevuto un riconoscimento nazionale a Firenze per la sperimentazione della filiera tecnologico-professionale 4+2. Tra le venti scuole superiori italiane selezionate, la scuola si è distinta per l'innovazione nel percorso formativo. La premiazione si è svolta nella città toscana, coinvolgendo rappresentanti di istituzioni e istituti scolastici.

L'istituto scolastico pescarese è l'unico in Abruzzo a essere stato inserito tra le venti scuole superiori italiane per la sperimentazione della filiera tecnologico-professionale 4+2 Arriva un importante riconoscimento nazionale per l'istituto tecnico Aterno Manthonè di Pescara. L'istituto, diretto da Elvira Pagliuca, è stato inserito tra le venti scuole superiori italiane per la sperimentazione della filiera tecnologico-professionale 4+2 (cioè quattro anni di scuola superiore più due di Its – gli istituti tecnici superiori post diploma), distinguendosi per l’innovazione del percorso avviato già nell’anno scolastico 2024-2025 e per il forte legame costruito tra scuola, Its Academy e imprese. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Articoli correlati Scuola, autorizzati 532 nuovi percorsi quadriennali della filiera tecnologico-professionaleCon l'emanazione dei decreti degli Uffici Scolastici Regionali, si è conclusa la fase di autorizzazione dei percorsi quadriennali della filiera... Iscrizioni studenti 2025/26, la proposta più innovativa è+ la filiera tecnologico-professionale 4+2Questo modello formativo avviato nel 2024-2025, offre ai nostri studenti la possibilità, una volta completati i 4 anni di scuola tecnica o... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Aterno Manthonè L'Aterno Manthonè premiato a Firenze per la filiera tecnologico professionale 4+2L'istituto scolastico pescarese è l'unico in Abruzzo a essere stato inserito tra le venti scuole superiori italiane per la sperimentazione della filiera tecnologico-professionale 4+2 ... ilpescara.it L’Istituto Aterno Manthoné di Pescara premiato tra le eccellenze nazionali della filiera tecnologico?professionale 4+2L’Aterno Manthoné di Pescara premiato a Firenze tra le 20 eccellenze italiane della filiera tecnologico?professionale 4+2. Riconoscimento da Fondazione Scuola Italiana ... abruzzonews.eu