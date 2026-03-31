Il serale Aterno-Manthonè vince il concorso nazionale antirazzista Feltrinelli

Gli studenti delle classi III B, IV A e V B dell'istituto tecnico Aterno-Manthonè hanno ottenuto il terzo premio nel concorso nazionale “La mia classe è Antirazzista”. La competizione, rivolta alle scuole, è stata promossa nell’ambito del progetto “È già domani”. La premiazione si è svolta durante un evento dedicato alla promozione della lotta contro il razzismo nelle scuole di tutta Italia.

Gli studenti delle classi III B, IV A e V B del Corso serale, si sono aggiudicati il prestigioso Terzo premio nazionale “La mia classe è Antirazzista” I ragazzi delle classi III B, Iv A e V B del corso serale dell'istituto tecnico Aterno Manthonè hanno conquistato il prestigioso terzo premio nazionale “La mia classe è Antirazzista” nell'ambito del concorso per le scuole "È già domani". Lo ha fatto sapere la dirigente scolastica Elvira Pagliuca. L’iniziativa dell'associazione culturale Razzismo Brutta Storia, in collaborazione con “PrimaEffe” Feltrinelli per la scuola, ha coinvolto istituti di tutta Italia focalizzandosi sul dialogo interculturale e la lotta alle discriminazioni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Il serale Aterno-Manthonè vince il concorso nazionale antirazzista Feltrinelli Articoli correlati L'Aterno Manthonè premiato a Firenze per la filiera tecnologico professionale 4+2L'istituto scolastico pescarese è l'unico in Abruzzo a essere stato inserito tra le venti scuole superiori italiane per la sperimentazione della... Poetessa pescarese vince il concorso letterario nazionale “Sororanze”"Le parole che ci tengono vive" racconta un mondo segreto di coraggio e resistenza, e al tempo stesso riflette sulla società contemporanea, invitando... Una raccolta di contenuti su Il serale Aterno Manthonè vince il... Discussioni sull' argomento Il Serale Aterno-Manthonè conquista il podio nazionale al Premio Feltrinelli contro il razzismo; Il Serale Aterno-Manthonè di Pescara conquista il terzo posto al concorso antirazzista Feltrinelli; Amicacci Abruzzo batte la capolista Cantù 61-59 e vola ai Play-off Scudetto; Al via l’edizione 2026 del Premio Lector in Terra Lecti. Il Serale Aterno-Manthonè conquista il podio nazionale al Premio Feltrinelli contro il razzismoIl Corso serale dell’Istituto Aterno-Manthonè di Pescara ottiene il terzo posto nazionale al concorso antirazzista Feltrinelli È già domani con l’elaborato Storie e Racconti ... abruzzonews.eu Il Serale Aterno-Manthonè conquista il podio nazionale al Premio Feltrinelli contro il razzismo https://www.abruzzonews.eu/il-serale-aterno-manthone-conquista-il-podio-nazionale-al-premio-feltrinelli-contro-il-razzismo-686631.html facebook