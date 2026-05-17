Nel segno di una storia | ai nastri di partenza un laboratorio artistico autobiografico gratuito per ragazzi

È stato annunciato l’avvio di un laboratorio artistico autobiografico gratuito rivolto ai ragazzi tra i 12 e i 17 anni. Il progetto si chiama “Nel Segno di una Storia” ed è stato ideato da due professionisti, con il supporto di un centro dedicato alle famiglie. Il laboratorio offre ai partecipanti uno spazio in cui esprimersi liberamente, senza valutazioni o giudizi, e senza la necessità di essere “bravi” in qualche tecnica artistica. La partenza delle attività è prevista a breve.

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