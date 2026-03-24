Oltre il sipario | laboratorio teatrale gratuito per ragazzi dagli 11 ai 14 anni

Sei incontri tra marzo e maggio alla sede dell'Associazione Fonte Novoli, nel quartiere Novoli. Il progetto rientra nel programma nazionale "Pratiche di comunità" finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Si chiama "Oltre il sipario" ed è un percorso teatrale gratuito rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni — a partire già dalla quinta elementare — promosso nell'ambito del progetto Pratiche di comunità, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri attraverso il bando "Educare in Comune". Il laboratorio ha preso il via il 16 marzo e ha ancora posti disponibili. Gli appuntamenti sono il lunedì pomeriggio, dalle 17 alle 18. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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