Sinergia per la salute | Lions Club Forlì Valle del Bidente e Futura potenziano il reparto di Medicina Interna con un ecografo portatile

Il Lions Club Forlì Valle del Bidente, sotto la presidenza di Paolo Dell’Aquila, insieme all’associazione Futura, guidata da Tommaso Venturelli, hanno donato un ecografo portatile all’ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì. L’apparecchio è stato consegnato al reparto di Medicina Interna, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni diagnostiche e assistenziali. La collaborazione tra le due organizzazioni ha portato a questa donazione, che arricchisce le attrezzature dell’ospedale.