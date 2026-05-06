La solidarietà che fa crescere l’ospedale Franchini | donati nuovi ausili riabilitativi alla Medicina Interna

Da riminitoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ospedale “Franchini” di Santarcangelo di Romagna ha ricevuto una donazione di nuovi ausili riabilitativi destinati all'unità di Medicina Interna e Lungodegenza. Tra gli strumenti donati ci sono carrozzine, lettini, deambulatori e seggette, con l'obiettivo di migliorare le possibilità di riabilitazione dei pazienti. Questa iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo di donatori e sostenitori che hanno voluto contribuire al rafforzamento delle risorse dell'ospedale.

L’unità operativa di Medicina Interna e Lungodegenza dell'ospedale “Franchini” di Santarcangelo di Romagna si è arricchita di nuovi dispositivi per la riabilitazione dei pazienti: carrozzine, lettini, deambulatori, seggette e ulteriori ausili assistenziali, un potenziamento reso possibile grazie.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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