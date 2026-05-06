La solidarietà che fa crescere l’ospedale Franchini | donati nuovi ausili riabilitativi alla Medicina Interna

L'ospedale “Franchini” di Santarcangelo di Romagna ha ricevuto una donazione di nuovi ausili riabilitativi destinati all'unità di Medicina Interna e Lungodegenza. Tra gli strumenti donati ci sono carrozzine, lettini, deambulatori e seggette, con l'obiettivo di migliorare le possibilità di riabilitazione dei pazienti. Questa iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo di donatori e sostenitori che hanno voluto contribuire al rafforzamento delle risorse dell'ospedale.

L’unità operativa di Medicina Interna e Lungodegenza dell'ospedale “Franchini” di Santarcangelo di Romagna si è arricchita di nuovi dispositivi per la riabilitazione dei pazienti: carrozzine, lettini, deambulatori, seggette e ulteriori ausili assistenziali, un potenziamento reso possibile grazie.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Lucignano, nuovi ausili per la fisioterapia grazie alla donazione AvisArezzo, 28 aprile 2026 – Lucignano, nuovi ausili per la fisioterapia grazie alla donazione Avis Un gesto concreto a sostegno della sanità... 25 articoli scientifici pubblicati negli ultimi cinque anni: il traguardo della Medicina Interna dell'ospedale di Pontedera"L’ultimo lavoro pubblicato - spiega Meini - è stato realizzato in collaborazione con il nostro servizio di Microbiologia e con quello dell’Azienda... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Sinergia per la salute: Lions Club Forlì Valle del Bidente e Futura potenziano il reparto di Medicina Interna con un ecografo portatile; Équipe medica in missione in Etiopia. Medicina interna. Il sistema è ormai tutto da rivedereIl 70% delle medicine interne gestisce pazienti complessi. Una complessità che andrebbe declinata in attività concrete che rimangono al palo perché ancorate ad un decreto ministeriale dell’88. Mentre ... quotidianosanita.it