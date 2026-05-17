Nel giorno della festa l' Inter si congeda da San Siro con un pari | 1-1 col Verona

Nel giorno della festa, l'Inter ha concluso la stagione all’interno di San Siro con un pareggio per 1-1 contro il Verona. La partita si è giocata il 17 maggio 2026 e, nonostante fosse un giorno di celebrazione, il risultato ha dato alla squadra un punto in classifica. La gara ha visto entrambe le formazioni segnare nel corso del primo tempo, senza ulteriori reti nel secondo. La squadra ha salutato il pubblico con una partita giocata fino alla fine.

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Milano, 17 maggio 2026 - Doveva essere festa e festa è stata, nonostante il pari. L'Inter si congeda da San Siro celebrando lo Scudetto e la Coppa Italia con un pareggio col Verona per uno a uno, girata aerea di Bonny deviata da Edmundsson e pareggio al novantesimo con Bowie, un gol che non rovina di certo i festeggiamenti ma che toglie all'Inter la vittoria numero 28 in campionato. Saluti per Darmian, giunto a scadenza di contratto e schierato titolare da Chivu, ma forse anche di Sommer, che potrebbe cambiare casacca il prossimo anno. E' rimasto a secco il capitano Lautaro Martinez, ma la sua leadership in classifica cannonieri non sembra in discussione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nel giorno della festa l'Inter si congeda da San Siro con un pari: 1-1 col Verona ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IL FOLLE ARRIVO DELLINTER A SAN SIRO: LA SUPER ACCOGLIENZA DEI TIFOSI. ATMOSFERA SURREALE Sullo stesso argomento Inter, festa scudetto: parata da San Siro al Duomo dopo Inter-VeronaDopo aver conquistato matematicamente il ventunesimo scudetto battendo il Parma per 2-0 a San Siro, l’Inter si prepara a celebrare ufficialmente il... Festa scudetto a San Siro: l’Inter pareggia 1-1 contro il VeronaL’Inter festeggia la doppietta scudetto-Coppa Italia a San Siro, pareggiando 1-1 contro il Verona davanti ai suoi tifosi. SERIE A, INTER-VERONA 1-1 L'Inter si prepara per la festa. Il gol di Bonny è pareggiato in pieno recupero da Bowie ma conta il giusto. San Siro si prepara ad omaggiare i campioni di Italia e vincitori della Coppa Italia x.com Nel giorno della festa l'Inter si congeda da San Siro con un pari: 1-1 col VeronaI nerazzurri fermati al novantesimo da Bowie, ma è festa grande per lo Scudetto e la Coppa Italia. Autogol di Edmundsson a inizio secondo tempo, poi il gol finale dello scozzese che non rovina i feste ... sport.quotidiano.net Inter in festa, dopo il Verona sfilata in pullman: ecco il percorso da San Siro al DuomoSan Siro sold out e una città intera pronta a tingersi di nerazzurro. Oggi per l’Inter è il giorno della festa. tuttomercatoweb.com