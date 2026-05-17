Festa scudetto a San Siro | l’Inter pareggia 1-1 contro il Verona

Allo stadio di San Siro, l’Inter ha concluso la partita contro il Verona con un risultato di 1-1. La squadra ha festeggiato la conquista del titolo di campione d’Italia e della Coppa Italia davanti ai propri tifosi. La partita si è conclusa con un pareggio, ma l’evento ha rappresentato un momento di celebrazione per i sostenitori nerazzurri. La gara si è svolta nel rispetto delle regole e senza incidenti significativi.

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