Festa scudetto a San Siro | l’Inter pareggia 1-1 contro il Verona

Da ilgiornale.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Allo stadio di San Siro, l’Inter ha concluso la partita contro il Verona con un risultato di 1-1. La squadra ha festeggiato la conquista del titolo di campione d’Italia e della Coppa Italia davanti ai propri tifosi. La partita si è conclusa con un pareggio, ma l’evento ha rappresentato un momento di celebrazione per i sostenitori nerazzurri. La gara si è svolta nel rispetto delle regole e senza incidenti significativi.

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L’ Inter festeggia la doppietta scudetto-Coppa Italia a San Siro, pareggiando 1-1 contro il Verona davanti ai suoi tifosi. Nel recupero Bowie nega la vittoria ai nerazzurri passati in vantaggio ad inizio ripresa, grazie all’autogol di Edmundsson. Grande festa per la squadra di Chivu in uno stadio tutto vestito di nerazzurro, che ha omaggiato i propri beniamini dopo una stagione trionfale, almeno nei confini nazionali. Per l’occasione è stato ricordato anche la leggenda Evaristo Beccalossi, scomparso lo scorso 6 maggio, nel commosso minuto di silenzio che ha preceduto il match. Dopo la premiazione il pullman scoperto, con la squadra a bordo, girerà per le strade di Milano e arriverà in Duomo con il consueto bagno di folla per Lautaro e compagni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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