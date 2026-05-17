Nel bosco di Scandicci nasce Materia Festival | musica elettronica e comunità dentro una cappella abbandonata

Nel bosco di Scandicci si svolge Materia Festival, un evento che combina musica elettronica e momenti di aggregazione. L’evento si svolge all’interno di una cappella abbandonata, circondata dagli alberi, e dura dodici ore. La manifestazione coinvolge artisti e pubblico che partecipano a un’esperienza musicale prolungata in un contesto naturale e suggestivo. La location scelta è una struttura religiosa dismessa, che fa da sfondo all’intera iniziativa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui