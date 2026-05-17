Negozi di vicinato in 10 anni scomparse 820 attività ad Arezzo

Da arezzonotizie.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi dieci anni, in tutta Italia, sono state chiuse oltre 86.000 attività di vicinato, portando a una diminuzione complessiva di più di 106.000 negozi rispetto al massimo registrato nel 2018. A livello locale, in città come Arezzo, si sono registrate circa 820 chiusure di negozi di vicinato, con le saracinesche che si abbassano e le strade che risultano sempre più vuote. La perdita di queste attività si traduce in una città con meno esercizi commerciali di prossimità.

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Saracinesche che si abbassano e città sempre più spoglie. In Italia oltre 86mila negozi di vicinato sono scomparsi negli ultimi 10 anni e il saldo negativo supera addirittura le 106mila unità rispetto al picco del 2018. Un tren sconfortante, che si sta verificando anche ad Arezzo. E' quanto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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