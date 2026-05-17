Ndour | Questa è stata una rivincita personale e per tutti i nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto

Da juventusnews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine della partita tra Juventus e Fiorentina, il giocatore ha commentato la vittoria, definendola una rivincita sia personale che per i tifosi che lo hanno sempre sostenuto. Le sue parole sono state pronunciate subito dopo il fischio finale, nel rispetto delle consuete modalità di commento post-gara. La partita ha visto una prestazione significativa da parte della squadra, che ha portato alla vittoria desiderata. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle dichiarazioni o alle motivazioni dietro questa affermazione.

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