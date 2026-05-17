L’allenatore della squadra di calcio ha commentato l’esito della partita, sottolineando quanto fosse importante per i tifosi. La squadra ha ottenuto una vittoria in trasferta contro un avversario considerato molto forte. Le parole sono state rilasciate subito dopo il match, tenutosi nello stadio di una squadra di casa. Nessuna altra dichiarazione è stata diffusa in questa fase, e si attendono eventuali commenti ufficiali successivi.

di Luca Fioretti Vanoli: «Sapevamo quanto i nostri tifosi ci tenessero a questa partita». Le dichiarazioni dell’allenatore della Fiorentina dopo la sfida dello Stadium. Vanoli è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Juve-Fiorentina. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO RIMPIANTI – « No, assolutamente, rimpianti non ci sono. Penso che questi ragazzi hanno dimostrato che ci tenevano e sappiamo quanto ci tengono i nostri tifosi, la nostra gente di Firenze, a questa partita importante. Io penso che faccio i complimenti al gruppo, un gruppo di uomini che nonostante tutto quello che è successo quest’anno, hanno saputo onorare e fare una grande partita in casa di una squadra veramente forte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vanoli: «Sapevamo quanto i nostri tifosi ci tenessero a questa partita, abbiamo vinto in casa di una squadra veramente forte»

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