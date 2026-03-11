Atalanta Palladino nel post gara | Complimenti al Bayern I migliori in campo di stasera sono i tifosi ci hanno sostenuto sempre

Dopo la partita, l'allenatore dell'Atalanta ha detto che il Bayern merita i complimenti. Ha anche sottolineato che i tifosi dell’Atalanta sono stati i migliori in campo, sostenendo la squadra durante tutta la gara. Le sue parole sono state pronunciate nel post partita e sono state trasmesse da Sky.

Atalanta, Palladino nel post gara: «Complimenti al Bayern. I migliori in campo di stasera sono i tifosi, ci hanno sostenuto sempre»

