Dopo la partita, l'allenatore dell'Atalanta ha detto che il Bayern merita i complimenti. Ha anche sottolineato che i tifosi dell’Atalanta sono stati i migliori in campo, sostenendo la squadra durante tutta la gara. Le sue parole sono state pronunciate nel post partita e sono state trasmesse da Sky.

Lecce, Corvino svela: «Tiago Gabriel? Parliamo di un 2004, ha grandi potenzialità. Non smentisco l’interesse di quel club» Calhanoglu Inter, trattativa bloccata per il rinnovo: il futuro del regista turco è sempre più incerto. Le ultime Calciomercato Juventus: Bernardo Silva e Goretzka dentro l’uovo di Pasqua? Comolli e Ottolini fiutano il doppio colpo a zero. Lo scenario Allegri Milan, Cruciani: «Ci sono persone che non aspettano altro che il suo fallimento. Li fa andare pazzi e io godo!» Lecce, le ultime dall’infermeria: arrivano buone notizie per Di Francesco in vista del Napoli? I dettagli Calhanoglu Inter, trattativa bloccata per il rinnovo: il futuro del regista turco è sempre più incerto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Atalanta, Palladino nel post gara: «Complimenti al Bayern. I migliori in campo di stasera sono i tifosi, ci hanno sostenuto sempre»

Articoli correlati

Genoa Atalanta, Palladino nel post gara: «Queste partite ci danno l’entusiasmo. Complimenti al Genoa: nonostante l’inferiorità numerica ha dato tutto»Mercato Napoli, occhi su Giovane del Verona! C’è concorrenza in Serie A, ma attenzione alla Premier Calciomercato Cagliari, adesso è ufficiale:...

Leggi anche: Atalanta, Palladino nel post gara: «I nostri giocatori hanno ambizione. Questa vittoria ci dà slancio»

Contenuti utili per approfondire Atalanta Palladino nel post gara...

Temi più discussi: Reazione Atalanta, Palladino: Un pari giusto e meritato, vogliamo la finale; Atalanta pazza di Palladino: Percassi lo esalta, l'impresa europea è l'apice di una carriera da predestinato; Atalanta, Palladino dopo il ko di Sassuolo: Niente alibi. L’espulsione? Paradossalmente ci ha penalizzato; Atalanta, Palladino applaude: Grande reazione da squadra, proteste? Si perde troppo tempo.

Atalanta, alta tensione Palladino: a muso duro con l’arbitra Caputi, le scuse a Rapuano e l’attacco all’UdinesePalladino nervosissimo nel finale di Atalanta-Udinese: il duro sfogo col quarto uomo Maria Sole Ferrieri Caputi, poi la retromarcia. Marelli: Andava punito. sport.virgilio.it

Atalanta di Palladino: disfatta in casa con lo scatenato Bayern (1-6). Non basta Pasalic per una remuntada. Gli altri risultatiNon se l'aspettava, Raffaele Palladino, una lezione così dura dal Bayern, in casa. Atalanta travolta 1-6 nella gara d'andata degli ottavi di Champions. Discorso chiuso. Impensabile di andare a vincere ... firenzepost.it

L’Atalanta ha perso 6-1 contro il Bayern Monaco nella partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League x.com

Un vecchio sport pubblicitario di una nota marca di pneumatici recitava “supremazia tecnologica tedesca”. Slogan che calza a pennello per sintetizzare la serata. Il Bayern Monaco asfalta l’Atalanta, dominando in ogni singolo aspetto del gioco. Tecnico e tattic facebook