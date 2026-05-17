Navicelli sfide e futuro | Ora la conca di navigazione

Nel cuore del progetto Navicelli, si affrontano attualmente diverse sfide legate alla gestione e al miglioramento della conca di navigazione. La discussione si concentra sui lavori necessari per rendere più efficiente questa infrastruttura, considerata fondamentale per il collegamento tra il porto e le vie d'acqua interne. Mentre si riconoscono i risultati ottenuti in passato, si sottolinea che ci sono ancora ostacoli da superare e interventi da pianificare per garantire un futuro più sicuro e funzionale.

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di Gabriele Masiero "Oggi dimostriamo che le guerre condotte negli anni passati da chi sventola la bandiera del no a tutto erano sbagliate ma questo non significa che va tutto bene e che possiamo goderci solo i successi. Quello della nautica è un segmento economco ad altissima competitività su scala planetaria ed è per questo che abbiamo bisogno di attivare tutti i processi per realizzare la conca di navigazione e quindi continuare a investire in quest’area e a renderla sempre più attrativa per le imprese". Così Stefano Bottai, vicepresidente dell’Unione industriale pisana, ha introdotto il convegno su nautica, innovazione e sostenibilità... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Navicelli, sfide e futuro: "Ora la conca di navigazione" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il futuro della navigazione. Interventi strutturali per la sicurezza delle rotteIl futuro della navigazione pubblica sul Trasimeno per la stagione 2026 passa per una serie di interventi infrastrutturali indifferibili, necessari a... “Adolescenti al confine tra sfide e futuro”: incontro presso la Biblioteca Ungaretti di ManfredoniaIn occasione della Settimana dell'Educazione, Manfredonia si prepara ad accogliere un importante momento di confronto dedicato agli adolescenti, tra... Navicelli, sfide e futuro: Ora la conca di navigazioneConvegno organizzato dal Rotary club Pacinotti con vari esperti del settore. Bottai: La politica continui a sostenere gli investimenti sul Canale. lanazione.it