Il futuro della navigazione Interventi strutturali per la sicurezza delle rotte

Per la stagione 2026, la navigazione pubblica sul Trasimeno prevede interventi infrastrutturali fondamentali per assicurare la sicurezza delle rotte. Questi interventi sono considerati prioritari e richiedono lavori strutturali che riguardano le infrastrutture esistenti, con l’obiettivo di migliorare le condizioni operative e la tutela dei passeggeri. La pianificazione si concentra su interventi ormai necessari per garantire la continuità del servizio.

Il futuro della navigazione pubblica sul Trasimeno per la stagione 2026 passa per una serie di interventi infrastrutturali indifferibili, necessari a garantire la sicurezza delle rotte. Ad approfondire è l’associazione “Il Lago al Centro“, che si è fatta spiegare la questione da Fabio Duca, tecnico dell’Unione dei Comuni. Per scongiurare il rischio di arenamento dei traghetti in prossimità dei principali scali del bacino è stata la stessa Bus Italia a porre il dragaggio come condizione vincolante per garantire la regolare ripresa delle corse, senza dover ricorrere a imbarcazioni ridotte o a una capienza forzatamente contingentata. I lavori, dettati da ragioni di somma urgenza, interessano nello specifico i punti di attracco e le aree di manovra di Castiglione del Lago, San Feliciano, Isola Maggiore e Isola Polvese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il futuro della navigazione. Interventi strutturali per la sicurezza delle rotte Articoli correlati Animali selvatici, cresce l’allarme: "Servono interventi strutturali. A rischio la sicurezza dei cittadini"Le associazioni agrosilvopastorali insorgono sul tragico incidente che ha portato alla morte del giovane motociclista a Barberino, l’ennesima sulle... «La riforma ignora le reali esigenze della giustizia: servono interventi strutturali»Durante l’incontro è emersa una forte preoccupazione condivisa per una riforma «che – è stato sottolineato – rischia di ignorare le reali esigenze... Aggiornamenti e notizie su Il futuro della navigazione Interventi... Discussioni sull' argomento Il futuro della navigazione. Interventi strutturali per la sicurezza delle rotte; La sfida dell’intermodalità: Lombardia, Veneto ed Emilia a confronto sulla logistica; Manutenzione urbana e visione della città, il punto di Azione Arezzo; Il Piano per Hormuz dell'Italia e altri 6 Paesi: Garantire gli sforzi per un transito sicuro. Il futuro della navigazione. Interventi strutturali per la sicurezza delle rotteL’associazione Il Lago al Centro fa il punto della situazione: servono dragaggi, manutenzione e mezzi per garantire l’operatività immediata . lanazione.it Referendum sulla giustizia, gli interventi dell’ex ministro Maurizio Sacconi (Sì) e del politologo Gianfranco Pasquino (No) Leggi l'articolo #Referendum facebook ---Analisi esclusiva --- Come riportato da diversi quotidiani come il New York Times e il The Times, la UEFA sta rivalutando l’applicazione dei VAR nei campionati europei. La BBC ha fornito i dati completi degli interventi del VAR. Io ho aggiungo le colonne d x.com