A Milano è stato inaugurato il Rainbow Center, un nuovo spazio dedicato alla comunità LGBTQIA+. La struttura si trova negli ambienti dell’ex Ansaldo e offrirà servizi di supporto e orientamento. La decisione è stata ufficializzata dal Comune, che ha formalizzato l’apertura di questa nuova struttura per assistere le persone appartenenti a questa comunità. L’istituzione mira a creare un punto di riferimento nella città per le esigenze di questa popolazione.

Il Comune di Milano ha formalizzato l’istituzione del Rainbow Center, un polo polifunzionale per il sostegno e l’orientamento della comunità LGBTQIA+, che troverà sede negli spazi dell’ex Ansaldo. La decisione è arrivata attraverso una delibera di Giunta approvata oggi, 6 aprile 2026, che definisce i criteri per selezionare i gestori del progetto tramite un bando pubblico. L’iniziativa mira a creare un luogo fisico dove convergano servizi di ascolto, consulenze specializzate e attività volte a promuovere una cultura basata sulla prevenzione e l’opposizione a ogni discriminazione legata all’orientamento sessuale. L’obiettivo è consolidare un sistema di tutela dei diritti civili in un momento storico complesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano lancia il Rainbow Center: nuovo polo LGBTQIA+ all’ex Ansaldo

Milano avrà il suo Rainbow Center negli spazi dell’ex Ansaldo: approvate le linee guida per l’avviso pubblicoMilano, 6 aprile 2026 – È ufficiale: Milano avrà il suo Rainbow Center, un centro polifunzionale dedicato a servizi e attività di accoglienza,...

Silvia Salis premiata con il Rainbow Awards 2026 per i diritti Lgbtqia+: è il personaggio politico dell’annoLa sindaca di Genova Silvia Salis è stata insignita del "Rainbow Awards 2026 - Premio internazionale Roma per i diritti Lgbtqia+" come personaggio...

Milano: Comune approva linee guida per Rainbow center in ex AnsaldoIl Comune di Milano ha approvato, con una delibera di Giunta, le linee di indirizzo per l'individuazione, tramite avviso pubblico, di ... agenzianova.com

Milano avrà il suo Rainbow Center negli spazi dell’ex Ansaldo: approvate le linee guida per l’avviso pubblicoPotranno partecipare i soggetti del Terzo settore, singolarmente o in raggruppamento, con una comprovata esperienza e corredando la propria candidatura con una proposta progettuale ... ilgiorno.it