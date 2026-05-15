È stato presentato in Basilicata un nuovo glossario dedicato al linguaggio inclusivo relativo alla comunità LGBTQIA+. Il documento mira a fornire termini chiari e condivisi per favorire una comunicazione più rispettosa e consapevole nei contesti locali. La scelta di creare uno strumento di questo tipo deriva dalla volontà di promuovere una maggiore comprensione e sensibilità, anche in piccoli centri abitati dove i pregiudizi possono ancora essere diffusi. La decisione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di eliminare l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali risale al 1990.

? Punti chiave Come può un piccolo glossario cambiare la convivenza nei borghi lucani?. Perché l'OMS ha rimosso l'omosessualità dalle malattie mentali nel 1990?. Quali termini corretti possono prevenire le discriminazioni nei contesti lavorativi?. Chi utilizzerà questo nuovo strumento per combattere l'invisibilità sociale?.? In Breve Collaborazione tra Arcigay Basilicata e Cooperativa sociale Iskra per il progetto Artemide.. Riferimento storico al 17 maggio 1990 per la rimozione dell'omosessualità dall'OMS.. Strumento destinato a operatori sanitari, istituzioni, giornalisti e cittadini della Basilicata.. Obiettivo di contrastare discriminazioni in contesti scolastici, lavorativi, sportivi e digitali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Linguaggio e inclusione: nasce il nuovo glossario LGBTQIA+ in Basilicata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Obesità e linguaggio inclusivo: il nuovo glossario europeo per combattere lo stigma a scuola e nella societàIl nuovo glossario europeo realizzato per combattere i pregiudizi legati al peso promuove un vocabolario inclusivo volto a curare e accogliere sempre...

Infertilità e genere: così il nuovo Glossario mondiale riscrive il linguaggio della riproduzioneLa medicina della riproduzione cambia il suo linguaggio adattandolo non solo ai progressi scientifici, ma a quelli della società.

Con la manifestazione ‘Che aria tira… Trame di periferia’, si chiude oggi il progetto ‘Ciak si crea – Trame di periferia’, seconda edizione dell’iniziativa dedicata alle scuole, che valorizza l’uso consapevole del linguaggio audiovisivo come strumento di partecip x.com

Autismo, linguaggio e relazione: sabato convegno in ospedaleAutismo, linguaggio e relazione: a Licata un convegno scientifico interdisciplinare dedicato ai percorsi di crescita e inclusione. Si terrà il prossimo 16 maggio 2026, presso l’Ospedale San Giacomo d’ ... licatanet.it

Prende il via Linguaggio e comunicazione accessibiliDa questa consapevolezza nasce Linguaggio e Comunicazione Accessibili, un percorso formativo promosso da Casa della Gioventù Cooperativa Sociale, all’interno del progetto Il mio è un diritto, ... senigallianotizie.it