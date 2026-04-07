A Barcola arriva BibiLu la piadineria di Beatrice e Luca | Un sogno che si avvera

A Barcola è stata inaugurata una nuova piadineria situata al civico 135 di viale Miramare, che ha preso il posto di una gastronomia precedente. La gestione è affidata a due giovani imprenditori, Beatrice e Luca, che hanno aperto l’attività nei giorni scorsi. L’inaugurazione segna l’inizio di questa nuova presenza commerciale nel quartiere, con i proprietari che hanno dichiarato di aver realizzato un loro sogno.

Ingredienti freschi, grande passione e, come spiegano i titolari, il “sogno, nel nostro piccolo, di fare la differenza. Siamo giovani, per noi questa attività rappresenta qualcosa di davvero importante". Il locale al posto dell'ex gastronomia A Barcola sbarca una nuova attività commerciale. Si tratta di una piadineria, al civico 135 di viale Miramare e subentrata alla precedente gastronomia, aperta nei giorni scorsi da Beatrice e Luca, due giovani imprenditori che hanno deciso di gettarsi anima e corpo in questa nuova avventura. Il locale, che servirà piadine, ma anche insalatone e altro, si chiama BibLu Pineta Piada, dove il nome dell'impresa proviene da quello di Luca e dal diminutivo di Beatrice (Bibi). 🔗 Leggi su Triesteprima.it "Spettacolo meraviglioso. Il sogno che si avvera""Al Santa Petronilla, centro diurno e residenziale per ragazzi con disabilità, in questo ultimo anno ha iniziato a serpeggiare un ambizioso sogno:... Leggi anche: Irina Shayk sarà la co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2026: «È un sogno che si avvera»