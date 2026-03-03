Il pittore trevigiano Cirillo Murer si aggiudica il quattordicesimo Premio Biennale Nazionale di Pittura di Foiano della Chiana

Il pittore trevigiano Cirillo Murer ha vinto il quattordicesimo Premio Biennale Nazionale di Pittura di Foiano della Chiana durante la cerimonia tenutasi nella cittadina toscana. La premiazione si è svolta il 3 marzo 2026, coinvolgendo artisti provenienti da diverse regioni italiane. La manifestazione ha riconosciuto il talento e la creatività dei partecipanti attraverso questa prestigiosa rassegna.

Arezzo, 3 marzo 2026 – . La sua opera "Davanti al muro" è stata giudicata la migliore tra i quadri in concorso fino al 1° marzo 2026 all'interno della Galleria Comunale "Furio del Furia". Questa la motivazione: "Nell'opera di Cirillo Murer emerge una delle sue doti più volte riconosciute, quella di sapere mettere in dialogo figurazione e astrazione senza che una delle due prenda il sopravvento. Colore, forma, segno e memoria sono distribuiti sulla tela del maestro trevigiano con sapienza e originalità, dando vita a un dipinto che ancora una volta fa vibrare le corde più intime di chi lo osserva e lascia spazio a riflessioni rivelatrici".