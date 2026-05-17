Nasce il mare senza barriere ecco il primo pontile accessibile allo Sporting Stelle del Sud

È stato inaugurato un nuovo pontile accessibile presso uno stabilimento balneare del Sud, progettato per favorire la mobilità delle persone con disabilità motorie. Il pontile è amovibile e permette di salire a bordo di imbarcazioni dotate di attrezzature specifiche, offrendo la possibilità di partecipare alle attività nautiche in modo sicuro e autonomo. La struttura rappresenta un primo esempio di iniziativa dedicata a eliminare le barriere fisiche in ambito marittimo.

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