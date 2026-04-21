Ecco la barca a vela senza barriere | nasce in Romagna Malupa 5.0

Una nuova imbarcazione a vela senza barriere è stata realizzata presso il Centro Nautico Adriatico, situato a San Mauro Pascoli. La barca, denominata Malupa 5.0, è stata costruita nel mese di aprile 2026. Il cantiere, specializzato nella produzione di imbarcazioni e attrezzature per stabilimenti balneari, ha portato a termine questa realizzazione nel suo stabilimento in Romagna.

Cesena, 21 aprile 2026 – Una barca a vela senza barriere né confini. È stata costruita al Centro Nautico Adriatico, storico cantiere di San Mauro Pascoli specializzato nella produzione di imbarcazioni e attrezzature per stabilimenti balneari. Si chiama ‘Malupa 5.0’ e entra ufficialmente a far parte della ‘flotta solidale’ della Lega Navale Italiana. https:www.ilrestodelcarlino.itcesenacronacademanio-bando-tipo-concessioni-pqkxar5j Qual è l’obiettivo di ‘Malupa 5.0’. ‘Malupa 5.0 ’ è pensata per abbattere ogni barriera. La poppa aperta, il layout di coperta privo di ostacoli e le guide integrate nel piano di calpestio consentono a più persone con disabilità o ridotta mobilità di salire a bordo senza l’ausilio di gruette (i dispositivi di sollevamento).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco la barca a vela senza barriere: nasce in Romagna Malupa 5.0 Notizie correlate “Navigare insieme: l’Italia senza barriere”: tre giornate di vela e inclusioneBRINDISI - Dal 21 al 23 aprile, presso la Lega navale italiana – Sezione di Brindisi, si terrà la seconda tappa del progetto “Navigare Insieme:... I migranti sbarcati ad Alicudi, scoperta e sequestrata la barca a velaL'intervento della Guardia costiera a largo di Capo Milazzo, l'imbarcazione a disposizione della magistratura che sta effettuando le indagini...