A Palermo è stato avviato un corso dedicato alle piccole e medie imprese e alle botteghe, con l’obiettivo di fornire strumenti per affrontare le sfide del futuro. Tra i temi affrontati ci sono le modalità di integrazione dell’intelligenza artificiale nelle attività commerciali di piccole dimensioni. Inoltre, si discute di chi avrà il compito di gestire i 775 milioni di euro destinati alle imprese siciliane, risorse che puntano a sostenere lo sviluppo locale.

? Punti chiave Come faranno le botteghe storiche a integrare l'intelligenza artificiale?. Chi gestirà i 775 milioni di euro destinati alle imprese siciliane?. Perché il ricambio generazionale rischia di far sparire l'artigianato locale?. Come potrà Palermo diventare un polo manageriale per il Mediterraneo?.? In Breve Lezione magistrale prevista per l'anno accademico 2026-2027 presso l'Università di Palermo.. Partecipazione al tavolo di presentazione di Renato Schifani, Lagalla, Tamajo e Massimo Midiri.. La Regione Siciliana ha attivato misure finanziarie per oltre 775 milioni di euro.. Confartigianato e Marco Granelli collaborano per integrare digitale e transizione green nelle botteghe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo: nasce il corso per gestire il futuro delle PMI e botteghe

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Presentazione Corso di Laurea in Turismo, Territori e Imprese - Laurea Triennale - UniPA

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