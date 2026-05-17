Nasce ’Casa Cocif’ | 80 anni oltre la porta
A Ponte Ospedaletto di Longiano è stato inaugurato “Casa Cocif”, un archivio che raccoglie ottant’anni di storia dell’azienda nata a Savignano sul Rubicone nel 1945 e trasferitasi nel territorio longianese negli anni ’70. La struttura conserva documenti, fotografie e oggetti legati alla lunga attività dell’impresa, che ha avuto un ruolo significativo nel settore. La creazione di questo spazio mira a preservare e condividere le tappe più importanti della storia aziendale e del suo sviluppo nel corso dei decenni.
A Ponte Ospedaletto di Longiano è nata "Casa Cocif", archivio vivo di ottant’anni di storia della grande azienda nata a Savignano sul Rubicone nel 1945 e dagli anni ‘70 nel territorio longianese. La Cocif è leader in Italia e all’estero nella produzione e vendita di serramenti. Casa Cocif è nata su impulso del presidente Luca Benedettini presente al taglio del nastro con il fotografo Mario Cresci e Paolo Lucchi, presidente Legacoop Romagna. Una grande festa, animata dall’attore Denis Campitelli e che ha visto partecipi anche le maestranze, i clienti e tanti di coloro che hanno avuto parte a questa lunga storia. Fulcro del progetto "Casa... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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