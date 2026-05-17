Nasce ’Casa Cocif’ | 80 anni oltre la porta

A Ponte Ospedaletto di Longiano è stato inaugurato “Casa Cocif”, un archivio che raccoglie ottant’anni di storia dell’azienda nata a Savignano sul Rubicone nel 1945 e trasferitasi nel territorio longianese negli anni ’70. La struttura conserva documenti, fotografie e oggetti legati alla lunga attività dell’impresa, che ha avuto un ruolo significativo nel settore. La creazione di questo spazio mira a preservare e condividere le tappe più importanti della storia aziendale e del suo sviluppo nel corso dei decenni.

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