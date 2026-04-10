Nasce ‘La natura a km zero’ | il progetto di vendita diretta che porta i prodotti freschi sotto casa

Da ferraratoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato avviato un nuovo progetto chiamato ‘La natura a km zero’ che prevede la vendita diretta di prodotti freschi nel territorio di Scortichino. Ogni giovedì, un produttore agricolo locale sarà presente in frazione per offrire frutta e verdura appena raccolte ai clienti. La iniziativa mira a favorire l’acquisto diretto tra produttori e consumatori, eliminando intermediari e garantendo prodotti di stagione.

Nasce ‘La natura a km zero’: un progetto sperimentale che muoverà i suoi passi a Scortichino, tutti i giovedì, con la presenza sul posto di un produttore agricolo del territorio, che proporrà ai clienti della frazione frutta e verdura sempre fresche. Lo spazio di vendita diretta al pubblico. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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