Nasce ‘La natura a km zero’ | il progetto di vendita diretta che porta i prodotti freschi sotto casa

È stato avviato un nuovo progetto chiamato ‘La natura a km zero’ che prevede la vendita diretta di prodotti freschi nel territorio di Scortichino. Ogni giovedì, un produttore agricolo locale sarà presente in frazione per offrire frutta e verdura appena raccolte ai clienti. La iniziativa mira a favorire l’acquisto diretto tra produttori e consumatori, eliminando intermediari e garantendo prodotti di stagione.

Nasce ‘La natura a km zero’: un progetto sperimentale che muoverà i suoi passi a Scortichino, tutti i giovedì, con la presenza sul posto di un produttore agricolo del territorio, che proporrà ai clienti della frazione frutta e verdura sempre fresche. Lo spazio di vendita diretta al pubblico. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Appiano Gentile, apre il colosso low cost di abbigliamento e prodotti per la casa: terzo punto vendita nel ComascoNel polo commerciale del paese ha inaugurato Pepco, catena europea della convenienza già presente a Cantù e Anzano del Parco.

L’accoglienza come “grembo” e “porta”: secondo anno del progetto "La porta di casa"Iniziativa annunciata dalla diocesi di Brindisi-Ostuni e nata dalla sinergia tra l'ufficio Migrantes, la Caritas diocesana e l’associazione Migrantes...

Temi più discussi: Connettersi con la natura, a Sorbo San Basile nasce Ecoritmi Culturali; Fiori, arte e meraviglia: la primavera al Chiostro del Bramante a Roma; Nasce il Cammino della Maddalena: un viaggio lento tra natura, storia e spiritualità; Nasce Natlink: l’associazione che valorizza il territorio lecchese tra natura e cultura.

Progetto di spiritualità e natura. Nasce a Partina l’orto botanico . Il sogno di padre Ugo è realtàBIBBIENANasce l’orto botanico delle piante bibliche a Partina. Un sogno di padre Ugo di Camaldoli che adesso diventa realtà grazie alla collaborazione tra Comune e il Parco delle Foreste Casentinesi e ... lanazione.it

Quanta bellezza nasce dalla naturaIn un mondo che corre, digitalizza ogni volto e filtra ogni espressione, la bellezza autentica, quella che sboccia senza sforzo e resiste al tempo, si allontana dagli specchi e si avvicina agli alberi ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Il 10 aprile 1920, a Reggio Emilia, nasce Nilde Iotti. La sua lunga carriera politica, iniziata durante la Resistenza, la porta ad essere eletta, nella primavera del 1946, al consiglio comunale di Reggio Emilia, come indipendente nelle liste del Partito comunista it - facebook.com facebook

#10aprile 1920: nasce Nilde Iotti. Consigliera comunale a Reggio Emilia, eletta all’Assemblea costituente (1946), deputata per le prime tredici Legislature, è la prima donna a presiedere la Camera esercitando il più lungo mandato della storia repubblicana (d x.com