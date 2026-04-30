Oltre alle rapine si dedicavano anche allo spaccio necessario sfondare la porta di casa per arrestare due malviventi

Durante un’operazione condotta dai carabinieri nella zona di Cattolica, sono stati arrestati due uomini responsabili di una rapina a un supermercato. Uno dei due risultava inoltre coinvolto nello spaccio di sostanze stupefacenti. Per entrare nell’abitazione degli arrestati, le forze dell’ordine sono state costrette a sfondare una porta, poiché gli indagati si erano nascosti all’interno. L’indagine è durata alcuni mesi e si è conclusa con l’arresto.