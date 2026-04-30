Oltre alle rapine si dedicavano anche allo spaccio necessario sfondare la porta di casa per arrestare due malviventi
Durante un’operazione condotta dai carabinieri nella zona di Cattolica, sono stati arrestati due uomini responsabili di una rapina a un supermercato. Uno dei due risultava inoltre coinvolto nello spaccio di sostanze stupefacenti. Per entrare nell’abitazione degli arrestati, le forze dell’ordine sono state costrette a sfondare una porta, poiché gli indagati si erano nascosti all’interno. L’indagine è durata alcuni mesi e si è conclusa con l’arresto.
Non solo rapine ma, anche, spaccio. I carabinieri della Tenenza di Cattolica, al termine di na indagine, sono riusciti ad individuare gli autori di una rapina a un supermercato con uno di essi che si dedicava anche all'attività collaterale di spaccio. L'inchiesta è partita in seguito al colpo.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie correlate
Donna di 87 anni scopre la truffa in atto, chiama il vicino di casa e fa arrestare due malviventiIl mondo delle truffe è in continua ascesa, ma giorno per giorno la popolazione, compresa la più anziana, inizia a ribellarsi a persone senza...
"Ho paura di mio figlio, non fatelo entrare": madre si barrica in casa ma lui tenta di sfondare la porta, salvata dai carabinieriNei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, supportati dai militari della Stazione di Parma Oltretorrente,...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Argomenti più discussi: Milano, i vecchi di Quarto Oggiaro, presi dopo l'ultima rapina alle Poste. Due fra loro erano alla messa in prova.; Rapina con pistola in posta, presi poco dopo il colpo: quattro fermi a Milano; Rapina alle poste di Arcellasco: la polizia ha arrestato quattro uomini. Qui il video; Rapine Rolex ai Parioli: procura chiede sei anni e mezzo per il figlio del parlamentare.
Rapine in serie e botte alle vittime, la nottata di paura nel Milanese: due arrestiAi domiciliari sono finiti due giovani ritenuti gli autori di quattro episodi di rapina: una delle vittime è riuscita a fuggire. La ricostruzione ... milanotoday.it
Frode sui fondi PNRR: sequestri per oltre 83mila euro a Reitano. #Messina #GuardiaDiFinanza #PNRR #Frode #Cronaca - facebook.com facebook
Quasi 17 milioni di passeggeri nel 2025 e oltre 53 milioni di investimenti: Sacbo approva il bilancio, amplia lo scalo e nomina il consiglio fino al 2028 puntando su innovazione, sostenibilità e competitività. x.com