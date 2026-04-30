Oltre alle rapine si dedicavano anche allo spaccio necessario sfondare la porta di casa per arrestare due malviventi

Da riminitoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un’operazione condotta dai carabinieri nella zona di Cattolica, sono stati arrestati due uomini responsabili di una rapina a un supermercato. Uno dei due risultava inoltre coinvolto nello spaccio di sostanze stupefacenti. Per entrare nell’abitazione degli arrestati, le forze dell’ordine sono state costrette a sfondare una porta, poiché gli indagati si erano nascosti all’interno. L’indagine è durata alcuni mesi e si è conclusa con l’arresto.

Non solo rapine ma, anche, spaccio. I carabinieri della Tenenza di Cattolica, al termine di na indagine, sono riusciti ad individuare gli autori di una rapina a un supermercato con uno di essi che si dedicava anche all'attività collaterale di spaccio. L'inchiesta è partita in seguito al colpo.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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