BJK Cup | l’Italia travolge il Giappone con un 3-0 netto e fulmineo

L’Italia ha ottenuto una vittoria netta contro il Giappone nella Billie Jean King Cup, vincendo tutte e tre le partite in modo rapido e convincente. La squadra azzurra ha così consolidato la propria posizione nel torneo, assicurandosi il passaggio ai prossimi turni. La sfida si è conclusa con un risultato di 3-0, senza lasciare spazio a dubbi sulla superiorità delle italiane in questa fase della competizione.

L’Italia consolida la propria supremazia nel tennis femminile ottenendo una vittoria schiacciante sul Giappone per 3-0, un successo che permette alle azzurre di blindare il passaggio in avanti nella Billie Jean King Cup. La prestazione collettiva, culminata con il trionfo nel doppio, ha reso del tutto superflui gli ultimi due incontri previsti per la giornata, confermando l’alto livello della squadra nazionale in vista della sfida per la difesa del titolo prevista in Cina per il prossimo settembre. Il dominio tecnico delle azzurre tra singolari e coordinazione in doppio. La gestione del match è stata chirurgica, permettendo al team italiano di non dover mai mettere in discussione il proprio vantaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - BJK Cup: l’Italia travolge il Giappone con un 3-0 netto e fulmineo LIVE Bronzetti-Sakatsume 0-1, Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: il match inizia con il servizio della giapponeseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-HOZUMI/AOYAMA DALLE 11. Italia-Giappone 1-0, BJK Cup: Elisabetta Cocciaretto supera Uchijima e regala il primo puntoElisabetta Cocciaretto vince il primo singolare del turno di qualificazione di Billie Jean King Cup 2026 a Velletri tra Italia e Giappone.