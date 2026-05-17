Napoli trionfa sul Pisa 3-0 | l’azzurro vola in Champions League
Nel match tra Napoli e Pisa, i partenopei hanno vinto con un punteggio di 3-0, assicurandosi così un pass per la fase a gironi della Champions League. Al 21° minuto, McTominay ha aperto le marcature con un gol da fuori area. Successivamente, un’azione da calcio d’angolo ha portato al raddoppio, con un giocatore che ha trasformato la mischia in rete. La squadra ospite non è riuscita a reagire, e il Napoli ha concluso la partita con un risultato convincente.
? Domande chiave Come ha fatto McTominay a sbloccare il match al 21° minuto?. Chi ha trasformato la mischia su calcio d'angolo in raddoppio?. Perché l'errore di Buongiorno ha rischiato di cambiare l'inerzia partita?. Quali nuovi scenari economici apre la certezza della Champions League?.? In Breve Gol di McTominay al 21° e Rrahmani al 27° su calcio d'angolo.. Hoijlund chiude il risultato definitivo al 92° minuto della sfida.. Pisa lotta per la salvezza dopo il netto dominio azzurro in Toscana.. Qualificazione ottenuta il 17 maggio 2026 con un turno di anticipo.. Il Napoli conquista la certezza matematica della Champions League con un netto 3-0 ottenuto in trasferta contro il Pisa, nella sfida valida per la 37a giornata di Serie A disputata questo 17 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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