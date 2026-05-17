Napoli trionfa sul Pisa 3-0 | l’azzurro vola in Champions League

Nel match tra Napoli e Pisa, i partenopei hanno vinto con un punteggio di 3-0, assicurandosi così un pass per la fase a gironi della Champions League. Al 21° minuto, McTominay ha aperto le marcature con un gol da fuori area. Successivamente, un’azione da calcio d’angolo ha portato al raddoppio, con un giocatore che ha trasformato la mischia in rete. La squadra ospite non è riuscita a reagire, e il Napoli ha concluso la partita con un risultato convincente.

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? Domande chiave Come ha fatto McTominay a sbloccare il match al 21° minuto?. Chi ha trasformato la mischia su calcio d'angolo in raddoppio?. Perché l'errore di Buongiorno ha rischiato di cambiare l'inerzia partita?. Quali nuovi scenari economici apre la certezza della Champions League?.? In Breve Gol di McTominay al 21° e Rrahmani al 27° su calcio d'angolo.. Hoijlund chiude il risultato definitivo al 92° minuto della sfida.. Pisa lotta per la salvezza dopo il netto dominio azzurro in Toscana.. Qualificazione ottenuta il 17 maggio 2026 con un turno di anticipo.. Il Napoli conquista la certezza matematica della Champions League con un netto 3-0 ottenuto in trasferta contro il Pisa, nella sfida valida per la 37a giornata di Serie A disputata questo 17 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli trionfa sul Pisa 3-0: l’azzurro vola in Champions League ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pisa-Napoli 0-3, azzurri matematicamente in Champions LeaguePisa, 17 maggio 2026 – La sconfitta contro il Bologna ha tolto al Napoli la possibilità di festeggiare al Maradona la matematica qualificazione alla... Il Napoli passa 3-0 a Pisa ed è in Champions LeagueIl Napoli si impone per 3-0 in casa del Pisa nella 37esima giornata di Serie A e conquista la matematica certezza di giocare la prossima Champions... Il Napoli passa 3-0 a Pisa ed è in Champions LeagueIl Napoli si impone per 3-0 in casa del Pisa nella 37esima giornata di Serie A e conquista la matematica certezza di giocare la prossima Champions League con ... lapresse.it Napoli aritmeticamente in Champions, vittoria per 3-0 a PisaPISA (ITALPRESS) - Il Napoli passa 3-0 a Pisa nel match valido per la 37esima giornata di campionato e chiude i conti per la qualificazione in Champions Le ... italpress.com