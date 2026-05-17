Il Napoli passa 3-0 a Pisa ed è in Champions League

Il Napoli ha vinto 3-0 contro il Pisa nella 37ª giornata di Serie A, assicurandosi con una giornata di anticipo la qualificazione alla prossima Champions League. La partita si è disputata in trasferta e il risultato permette alla squadra di avere ancora una gara da giocare prima di concludere la stagione. La vittoria consente al club di ottenere la certezza matematica di partecipare alla competizione europea più importante nella prossima edizione.

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Il Napoli si impone per 3-0 in casa del Pisa nella 37esima giornata di Serie A e conquista la matematica certezza di giocare la prossima Champions League con un turno di anticipo sulla fine del campionato. Gara senza storia tra due squadre con differenti motivazioni, i toscani già retrocessi di fatto non oppongono resistenza. Azzurri pericolosi in avvio con Elmas in mischia su angolo. Dopo 21? il Napoli passa con McTominay, bravo a battere il portiere con un destro preciso dal limite su sponda di Hoijlund. Decimo gol in campionato per lo scozzese. Azzurri vicini anche al raddoppio con il solito Alison Santos, secondo gol che arriva al 27? con un colpo di testa di Rrahmani su calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il Napoli passa 3-0 a Pisa ed è in Champions League ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Benfica-Napoli 2-0: gol e highlights | Champions League Sullo stesso argomento Pisa-Napoli 0-3, azzurri matematicamente in Champions LeaguePisa, 17 maggio 2026 – La sconfitta contro il Bologna ha tolto al Napoli la possibilità di festeggiare al Maradona la matematica qualificazione alla... Napoli, Rrahmani: "Stagione difficile. A Pisa per chiudere la questione Champions League"Napoli, 16 maggio 2026 - C'è un Napoli con Amir Rrahmani e ce n'è uno senza, con riguardo alla solidità difensiva ma anche alla leadership... MCTOMINAY, RRAHMANI E HOJLUND TRASCINANO IL NAPOLI? Il Napoli vince 3-0 in casa del Pisa, sale a quota 73 punti e conquista un posto in Champions League. Decisive le reti di McTominay al 20', Rrahmani al 26' e Hojlund al 91'. #Tuttosport # x.com Il Napoli batte il Pisa e conquista la qualificazione in Champions: tris azzurro in ToscanaIl Napoli conquista aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. Gli azzurri battono nettamente il Pisa in trasferta, in un match senza storia. Apre il solito McTominay dopo 20 mi ... napolitoday.it Il Napoli vince 3-0 a Pisa e si qualifica per la prossima Champions LeaguePISA (ITALPRESS) - Il Napoli passa 3-0 a Pisa nel match valido per la 37esima giornata di campionato e chiude i conti per la qualificazione in Champions League. Succede tutto nel primo tempo all'Arena ... msn.com [Romano] È tempo di riflessione sui cambiamenti che verranno all'AC Milan. Il club sta valutando vari candidati in vista della finestra di trasferimenti e della prossima stagione, mentre attende l'esito della Champions League. Un nome su cui tenere d'occhio è q reddit