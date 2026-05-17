Napoli spari nella zona di piazza Mercato non lontano dalla Stazione centrale 15enne ferito alla gamba

A Napoli, nella zona di piazza Mercato, vicino alla Stazione centrale, si è verificato un episodio di sparatoria che ha coinvolto un 15enne, rimasto ferito alla gamba. Gli agenti della Questura hanno ascoltato il ragazzo, che si trovava sul posto al momento dell’incidente. La polizia sta indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali responsabili. Nessuna altra persona è risultata coinvolta o rimasta ferita nell’episodio.

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