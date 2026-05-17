Napoli spari nella zona di piazza Mercato non lontano dalla Stazione centrale 15enne ferito alla gamba
A Napoli, nella zona di piazza Mercato, vicino alla Stazione centrale, si è verificato un episodio di sparatoria che ha coinvolto un 15enne, rimasto ferito alla gamba. Gli agenti della Questura hanno ascoltato il ragazzo, che si trovava sul posto al momento dell’incidente. La polizia sta indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali responsabili. Nessuna altra persona è risultata coinvolta o rimasta ferita nell’episodio.
. Il ragazzino ascoltato dagli investigatori della Questura di Napoli, colpito non lontano dal luogo in cui il 24 ottobre 2024 venne ucciso il 16enne Emanuele Tufano in uno scontro tra babygang. Piazza Mercato Piazza Mercato è stata, in un tempo ormai assai remoto, il cuore pulsante del commercio napoletano. Svuotatasi a poco a poco tra difficoltà logistiche e "ambientali", nonostante i tentativi di residenti e associazioni di rilanciarla resta un "non - luogo" che la bellezza dell'antica chiesa di Sant'Eligio e la maestosità di quella del Carmine non riescono a riscattare. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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