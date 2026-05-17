Napoli spari nel cuore della notte | quindicenne ferito alla gamba

Nella notte a Napoli, un quindicenne è stato ferito alla gamba durante un episodio di sparatoria. Appena arrivato in ospedale, il ragazzo ha raccontato di essere stato coinvolto in un episodio in cui sono state usate armi da fuoco. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla provenienza delle armi e sul modo in cui siano finite nelle mani di un minorenne. Attualmente, le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabili.

? Punti chiave Cosa ha dichiarato il ragazzo agli inquirenti appena arrivato in ospedale?. Come sono circolate le armi da fuoco nelle mani di un minore?. Perché la versione del quindicenne è sotto la lente degli investigatori?. Chi ha sparato nel cuore della notte nel quartiere coinvolto?.? In Breve Ferimento avvenuto intorno alle ore 3:00 nel quartiere di Napoli.. Il minore è stato ricoverato presso l'ospedale Pellegrini.. Le Volanti della Questura di Napoli indagano sulla dinamica degli spari.. Investigatori dell'ufficio prevenzione generale verificano la versione del quindicenne.. Un quindicenne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini di Napoli dopo aver riportato ferite da arma da fuoco alla gamba nella notte di oggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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