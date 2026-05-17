Napoli sfilano un Rolex armati di pistola | raid tra le auto ferme nel traffico

Durante un giorno di traffico intenso nell'area nord della città, un gruppo di persone ha scavalcato le auto ferme al semaforo rosso, armati di pistola e con un Rolex in mano. L’episodio è avvenuto in pochi secondi, mentre le vetture erano immobili nel traffico. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla rapina, che si è verificata in un momento di distrazione dei conducenti. Nessun ferito è stato segnalato, ma i responsabili sono stati ripresi da alcune telecamere di sorveglianza.

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