Napoli sfilano un Rolex armati di pistola | raid tra le auto ferme nel traffico
Durante un giorno di traffico intenso nell'area nord della città, un gruppo di persone ha scavalcato le auto ferme al semaforo rosso, armati di pistola e con un Rolex in mano. L’episodio è avvenuto in pochi secondi, mentre le vetture erano immobili nel traffico. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla rapina, che si è verificata in un momento di distrazione dei conducenti. Nessun ferito è stato segnalato, ma i responsabili sono stati ripresi da alcune telecamere di sorveglianza.
Il semaforo piantato sul rosso, il traffico intenso e un istante, uno solo, di distrazione. Il braccio appena fuori dal finestrino ed ecco che tra le strade dell’area nord si consuma l’ennesima serata thriller. Non sono passate neanche ventiquattro ore dal blitz che, con l’esecuzione di undici arresti, ha disarticolato la holding di trasfertisti che per anni ha seminato il panico nelle località più esclusive della Spagna. Eppure, Napoli si ritrova subito a dover fare i conti con il poco edificante “brand” dei rapinarolex. Teatro dell’ultimo assalto, il quartiere Secondigliano. È qui che venerdì sera un commerciante si è ritrovato con una pistola puntata in pieno volto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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